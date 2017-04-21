Yunan Botu, Türk Botunu Görünce Yolunu Değiştirdi

KARDAK kayalıkları yakınlarına gelerek Çavuş Adası'na yönelen Yunan Sahil Güvenlik botu, karşısına Türk botu çıkınca rotasını değiştirerek Kilimli Adası(Kalimnos) yöneldi.



Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları bölgesinde hareketli anlar yaşandı. Saat 14.20'de Leros Adası açıklarından Kardak kayalıklarına doğru yönelen Yunan Sahil Güvenlik botu, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada Koyunda bekleyen Türk Sahil Güvenlik botunun bölgeye hareketlenmesiyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Türk botunun üzerine geldiğini gören Yunan botu, rotasını Kilimli Adasına çevirdi. Türk botundaki askerler ise kayalıklara yaklaşarak inceleme yaptı, bir süre sonra tekrar Çatal Ada Koyu'na döndü. - Muğla