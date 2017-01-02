Yüksekova'da Sis Etkili Oldu

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde dün gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu. Sis nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Yüksekova, Ankara-Yüksekova seferlerinin gecikmeli yapalacağı belirtildi.



Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)-



(Tür: Yurt)