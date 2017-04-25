Yüksekova'da Kanalizasyon Hattı Çalışmalarına Başlandı

Yüksekova ilçesinde, kanalizasyon hattı için çalışmalara başlandı.



Geçen yıl başarılı terör operasyonları gerçekleştirilen ilçenin kalkındırılması için devlet yatırımları sürüyor.



İlçenin alt yapısının oluşturulması kapsamında hazırlanan kanalizasyon projesinin ihalesini alan yüklenici firma, hazırlıklarını tamamlayarak, ekipmanları çalışmaların yapılacağı noktaya getirdi.



Ekipler, Esenyurt Mahallesi yolunda kurban keserek, iş makineleriyle kazı ve hafriyat taşıma çalışmalarına başladı.



Yüksekova Belediyesi Su İşleri Müdürü Cemil Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, İller Bankasınca ihalesi yapılan kanalizasyon çalışmalarının start aldığını söyledi.



Çalışmalar sırasında vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirten Özer, "Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı halkımızdan özür dileriz. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Dört firma sahada çalışacak. Çalışmaların bir yıl içerisinde bitirileceğini ön görüyoruz. Halkımıza hayırlı olsun." dedi.



Özer, olası su arızalarına karşı belediyeye bağlı bir ekibin çalışmaların yapıldığı noktada hazır bulundurulacağını bildirdi.



Yüklenici firma yetkililerinden Metin Yıldız da firma olarak yer tesliminin ardından hazırlık yaptıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Bugün ilk kazmayı vurduk. Bu projenin Yüksekova halkına hayırlı olacağına inanıyorum. Allah kaza bela vermezse bu projeyi verilen sürede tamamlamayı düşünüyoruz. İlk etapta 50 kişilik ekiple çalışmayı planlıyoruz. Duruma göre sayıyı artırabiliriz."