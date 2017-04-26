Yukarı Kızılca Bilgievi Hizmete Açıldı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, çocukların nasihatten çok iyi bir eğitime ihtiyaçları olduğunu belirterek, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak için Yukarı Kızılca mahallesinde ilçenin 3'üncü Bilgievi'ni hizmete açtıklarını söyledi.

Kemalpaşa Belediyesi ilçeye bağlı olan Örnekköy, Bağyurdu, Armutlu, Yukarı Kızılca ve Ulucak Mahallelerine Bilgievi yapmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Örnekköy Fırat Yılmaz Çakıroğlu Bilgievi ve Ulucak Bilgievi hizmete açılırken, planlanan 5 Bilgievi'nden biri olan Yukarı Kızılca Bilgievi de hizmete açıldı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, belediye olarak her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretim alanında da ilçeye bu güne kadar yapılmamış olan hizmetleri yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Başkan Uğurlu, "İlçemize 2009 yılında mahalle olarak bağlanan Yukarı Kızılca merkezinde bulunan ve atıl durumda olan eski hizmet binasını mahallemizin eski mimari dokusuna uygun olarak Bilgievi amaçlı kullanmak üzere restore edip hizmete sunduk. Daha öncede Ulucak ve Örnekköy mahallelerimizde Bilgiev'leri açarak çocuklarımızın hizmetine sunmuştuk. İnşallah en kısa zamanda ise Bağyurdu ve Armutlu mahallelerimiz de Bilgiev'lerine kavuşacak" dedi.

Bilgiev'lerinin çocuklarına eğitimlerine katkı sağladığını vurgulayan Uğurlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yukarı kızılca Bilgievi'nde 2 ile 8. Sınıf arası öğrencilere uzman öğretmenler eşliğinde; Sosyalleşmelerine yardımcı olmak, değerlerimize bağlı yetişmelerine destek olmak, ailelerine kendilerine ve topluma faydalı birey olmalarına katkı da bulunmak, özgüven kazanmalarını sağlamak ve sorumluluk bilincini sağlamlaştırmak amacıyla kayıtlarımız başladı. Kayıtlar, 22-30 Nisan tarihleri arasında Yukarı Kızılca eski hizmet binasında devam edecektir."

