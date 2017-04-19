Ysk, İtirazları Değerlendiriyor

YSK, itirazları değerlendiriyor YSK başkanı Güven, öğleden önce açıklama yapacakANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.

Ysk, İtirazları Değerlendiriyor

YSK, itirazları değerlendiriyor
YSK başkanı Güven, öğleden önce açıklama yapacak

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven sabah erken saatlerde YSK binasına giriş yaptı. burada gazeteciler kosa bir açıklama yapan Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" diye konuştu.

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