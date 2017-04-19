Ysk, İtirazları Değerlendiriyor
YSK, itirazları değerlendiriyor YSK başkanı Güven, öğleden önce açıklama yapacakANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.
YSK, itirazları değerlendiriyor
YSK başkanı Güven, öğleden önce açıklama yapacak
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven sabah erken saatlerde YSK binasına giriş yaptı. burada gazeteciler kosa bir açıklama yapan Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" diye konuştu.
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