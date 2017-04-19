Ysk, İtirazları Değerlendiriyor

YSK, itirazları değerlendiriyor

YSK başkanı Güven, öğleden önce açıklama yapacak



ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven sabah erken saatlerde YSK binasına giriş yaptı. burada gazeteciler kosa bir açıklama yapan Güven, "Referandum sonucuna yapılan itirazları öğleden önce değerlendireceğiz" diye konuştu.