YSK Başkanı Sadi Güven: İtirazları Bugün Değerlendireceğiz
YSK Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin itirazları bugün öğleden önce değerlendireceklerini açıkladı.
YSK Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, "İtirazları bugün öğleden önce değerlendireceğiz." dedi.
Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İTİRAZLARA BUGÜN BAKACAĞIZ"
İtirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, "İtirazlara bugün öğleden önce bakacağız." dedi.