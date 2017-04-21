Ysk Başkanı Güven: 'Referandum Kararı Açıklaması) Bir İki Gün İçerisine Açıklamış Olacağız'

YSK Başkanı Güven: "Referandum kararı açıklaması) Bir iki gün içerisine açıklamış olacağız"



ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven referanduma ilişkin alınan kararla ilgili açıklamada bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kuruma girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Güve, gerekçeli açıklamanın ne zaman yapılacağı sorusuna ilişkin bir soru üzerine "Bir iki gün içerisine açıklamış olacağız" karşılığını verdi.