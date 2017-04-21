Ysk Başkanı Güven'den Referandum Kararı Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, referanduma ilişkin alınan kararla ilgili açıklamada bulundu.



YSK Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Güven, referanduma ilişkin gerekçeli açıklamanın ne zaman yapılacağı sorusu üzerine, "Bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız" karşılığını verdi. - ANKARA