Yozgat'ta Yeni Osb Kurulması İçin Çalışmalar Hızlandı

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Yozgat'a yapılması planlanan yeni Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) yönetim kurulunun oluşturulduğunu ve istimlak işlemlerinin tamamlandığını söyledi.



Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat ile Sorgun ilçesi arasına yapılacak olan yeni organize sanayi bölgesinin, Yozgat ve Sorgun'un kalkınmasında önemli rol oynayacağını, göçün önlenmesine de katkı sağlayacağını belirtti.





Yeni OSB için çalışmaların devam ettiğini ve 2 yılda tamamlanmasının planlandığını aktaran Soysal, şöyle konuştu:



"Sorgun ve Yozgat arasında 15 bin dönümlük arazi üzerine kurulacak olan yeni organize sanayinin büyük bir istihdam sağlayacağını düşünüyoruz. 50 iş adamından talep aldık. Talep aldığımız iş adamlarımıza, hızlı tren ve havaalanı yapılacak olması da cazip geldi. Burası sadece Yozgat ve Sorgun'un kalkınmasına fayda sağlamayacak, aynı zamanda diğer organize sanayinin de gelişmesine katkı sağlayacak. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum."