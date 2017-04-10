Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Furkan Çetinkaya (21) idaresindeki 14 EB 964 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Buruncuk köyü yol ayrımında devrildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan ve yaralanan Muhammed Furkan Serbes (20), Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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