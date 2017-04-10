Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.


Furkan Çetinkaya (21) idaresindeki 14 EB 964 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Buruncuk köyü yol ayrımında devrildi.


Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan ve yaralanan Muhammed Furkan Serbes (20), Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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