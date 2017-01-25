Yozgat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



Yerköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve daha önce KHK ile görevden ihraç edilen aralarında 4. sınıf emniyet müdürü, öğretmen, hemşire ve polis memurunun da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.