Yozgat'ta Beyaz Han Çarşısı Hizmete Açıldı

Yozgat'ta 30 yıldır atıl durumda olan iş hanı, bakım ve onarımı yapılarak "Beyaz Han" ismiyle hizmete açıldı.



Açılışta gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kazım Arslan, iş hanının 1980'li yıllarda yapıldığını ve yaklaşık 30 yıldır hiç kimsenin içeriye girmeye cesaret edemediği, tinercilerin, sarhoşların kullandığı bir mekan olduğunu söyledi.



Başkan Arslan, Büyük Cami'ye 100 metre mesafede olan hanı, Yozgat'ın kalbine saplanmış büyük bir hançer olarak nitelendirdi.



Yapılan çalışmalar ile hançeri saplandığı yerden çıkardıklarını ifade eden Arslan, "Şehrin merkezinde 30 yıldır çalışmayan bir çarşıyı çalışır hale getirdik. Burada yaklaşık 50 esnafımız bulanacak. Dükkanların yaklaşık 30 tanesi belediyemize ait, geri kalan kısmı da mal sahiplerine ait. Mal sahipleri ile de görüşerek burasını modern bir çarşı haline getirdik." dedi.



Tarihi Tol Çarşı'da restorasyon çalışması başlattıklarını ve oradaki esnafı da buraya taşıdıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Bu çarşıyı yaptıktan sonra gördük ki, burada çok büyük bir talep oluştu. Yozgat'ın demek ki böyle bir şeye ihtiyacı var. Büyük şehirlerde örneklerini gördüğümüz kapalı çarşılardan birini de burada insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Yeni çarşımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."



Çarşının açılışı dolayısıyla AK Parti Yozgat milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, vatandaşlara pilav dağıttı.