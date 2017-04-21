Yörüklerin "Kına Gecesi" Mahalle Tiyatrosuyla Yaşatılıyor

FERDİ UZUN - Unutulmaya yüz tutan kültürlerini yaşatmak isteyen Aydınlı Yörükler, mahalle mahalle gezerek sundukları tiyatro oyunuyla kendilerine has kına gecesi geleneklerini canlandırıyor.



Germencik Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyesi 20 gönüllü Yörük, kültürlerini yeni nesillere aktarmak için adeta "tiyatro oyuncusu" oldu. Yörüklerin yaşadığı mahallelere giderek geleneklerini tiyatro oyunu halinde anlatmaya karar veren gönüllüler, bu yolla 300 yıllık kına gecesini yaşatmayı hedefliyor.



Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucunda ilk ziyaretlerini Selatin Mahallesi'ne yapan grup, mahalleye yörüklerin simgelerinden olan "Yörük çadırı" kurdu. Gelin, kayınvalide, gelinin arkadaşları ve ailesi gibi kına gecesinin kahramanlarını da canlandıran gönüllüler, senaryo çerçevesinde gelinin çeyizlerini hazırladı.



Bu sırada erkek tarafı da ellerinde meşaleler, tef ve davul eşliğinde türküler söyleyerek kız evine geldi. Gelin evinin önündeki teneke kova içerisindeki odunlar yakıldı. Çadır içerisinde tef eşliğinde oyun oynandıktan sonra çadır dışına çıkarılan geline kına yakma işlemi başlatıldı.



Bir tas içerisinde hazırlanan kına, elbise içindeki gelinin el ve ayak parmaklarına sürüldü. Bu esnada türküler söylendi, ağıtlar yakıldı. Gelinin annesi de kızına sarılarak gözyaşı döktü.



Kına yakma işleminin ardından yöresel oyunlar oynandı. Daha sonra tencere ve tava çalınarak mahalle çeşmesinin başına gidildi, el ve ayaktaki kına yıkandı.



-"Gücümüzün yettiği kadar kültürümüzü yayacağız"



Germencik Yörükler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemil Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 300 yıllık kına gecesi geleneğini unutturmamak için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.



Eski gelenek ve görenekleri göstererek yeni nesillerin öğrenmesini hedeflediklerini kaydeden Özden, "Gücümüzün yettiği kadar kültürümüzü yaymaya devam edeceğiz." dedi.



Derneğin Kadın Kolları Başkanı Esma Doğan ise bu kültürü kendisinin de yeterince bilmediğini, bu konu üzerinde çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra bilgi sahibi olduğunu söyledi.



"Yörük kızıyım ama ben de hiçbir şey bilmiyordum. 'Bizden sonraki nesiller de bunları unutmasınlar' diye böyle bir yola çıktık." diyen Doğan, tiyatro oyununda kına gecesini damadın askerde olduğunu varsayarak damat olmadan yaptıklarını anlattı.



Oyunu izleyenlerden 18 yaşındaki Emine Özden de "İzlediğimizde kültürümüzün ne kadar zengin ve güzel olduğunu gördük. Biz de bundan sonra inşallah büyüklerimizden bayrağı alarak bu işi devam ettireceğiz. Biz kültürümüze bağlı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.