Yoldan Geçen Araca Ayı Saldırdı

Kastamonu'da yerleşim yerlerine kadar inen ayı, saklandığı bir evin bahçesinden bir anda ortaya çıkarak yoldan geçen araca saldırdı. Milli Park Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, Cide'nin bazı bölgelerine fotokapan kurarak yerleşim yerine inen ayının tespitinin ardından başka bir bölgeye taşıyacak.



Kastamonu'nun Cide ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Sırakaya Köyünde yerleşim yerine kadar inen ayı, bir evin bahçesine gizlendi. Bahçeye gizlenen ayı, evine gitmek isteyen Köy Muhtarı Ahmet Kalpak idaresindeki otomobilin önüne atlayarak araca saldırdı. Ayının saldırısı sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Geçtiğimiz haftada aynı köyde ayı, caminin yanında bulunan boş bir arazide gezinen eşeklere saldırmış ve eşeklerin bir tanesini de telef etmişti.



Yerleşim yerine inen ayı, fotokapanla tespit edilecek Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayana Sırakaya Köyü Muhtarı Ahmet Kalpak, "Gece saat 01.00 sularında evime giderken ayı, bahçeden çıkarak aracımın önüne atladı. Aracın altına girdi ve aracı bir yanına doğru kaldırdı. Ondan sonra kaçıp gitti. Bende jandarmayı arayarak ihbarda bulundum. Sabah kalktığımda da Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğünü aradım. Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, köyümüze gelerek incelemelerde bulundu. Milli Park ekipleri, köyümüze fotokapan yerleştirdi. Bir hafta boyunca görüntü alınacak ve ayı tespit edilecek. Tespit edilen ayı, veteriner hekim nezaretinde ayı uyutulup başka bir bölgeye naklini yapacaklarını söylediler. Ayrıca Milli Park ekipleri, muhtarlık olarak bizlerin ne yapması konusunda bilgilendirmede bulundular" dedi.



İnsanlara zarar veren ayı, ruhsatlı tüfekle vurulabilecek



Doğa Koruma ve Milli Park Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerinin köylerinde inceleme yaptığını ve fotokapan kurduğunu söyleyen Köy Muhtarı Ahmet Kalpak, "Vvatandaşın eğer ki meyve bahçesi, fındık bahçesi, arı kovanı gibi herhangi bir şekilde zarar verecek olursa ruhsatlı tüfeği veya avcı olan kişi bizlere müracaat ettiğinde biz, ayının vurulmasına müsaade ediyoruz. Bunun dışında hiçbir şekilde ayının avlanması, vurulması kesinlikle yasak dediler. Ayının meyve bahçelerine ve yerleşim yerlerine kadar inerek hayvanlara zarar vermesi durumunda anında Milli Park Müdürlüğüne veya jandarmaya bildirilmesi veya muhtara haber verilmesi gerektiğini söyleyip Kastamonu'ya geri döndüler" diye konuştu.



"Can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz"



Yetkililerden can güvenliklerinin sağlanmasını istediklerini söyleyen Köy Muhtarı Kalpak, "Çünkü 1 hafta evveliyatında köyümüzde yakın bir akrabamızın eşeklerini ayı telef etti. Eşelerin birisi öldü, birisi de yaralı kurtuldu. Dün gecede saat 01.00 sularında da bahçeden inerek benim arabama saldırdı. Aracımda bu yüzden bin 500 liradan fazla bir maddi hasar oluştu. Köylülerimizin şuanda tedirgin, komşu komşusuna oturmaya gidemiyor. Bırakın oturmayı köylülerimiz, camiye dahi namaz kılmaya gitmekte zorluk çekiyor" şeklinde konuştu.



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