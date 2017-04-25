Yol Onarım Çalışmaları Hız Kazandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sokakların bozulan ve deforme olan kısımları tamir edilerek düzgün bir hale getiriliyor.



Çevreye duyarlı ve şehir estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.



İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor.



Geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan İlk yağmur damlası sitesi, Orhangazi mahallesi Hazan ve Yosun sokak ile Osmaniye mahallesi Ankara Caddesi kaldırımı onarılarak yayalar için güvenli ulaşım imkanı sağlandı. - DÜZCE