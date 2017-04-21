Yol Kenarında Yürüyen Gence Çarptı; Yardım Etmek Yerine Kaçtı

PENDİK'te caddenin kenarında yürüyen gence hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırlayan genç hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden hızla kaçarken kaza bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kaza, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Aydos Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen 19 yaşındaki Şenol Görgülü'ye hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz genç metrelerce uzağa fırladı.



Şenol Görgülü'ye çarpan araç sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Şenol Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan sürücü hakkında yakalama çalışması başlattı.



KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşanan kaza bir işyerinin kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Şenol Görgülü'nün yol kenarında yürüdüğü görülüyor. Görgülü'ye hızla gelen bir araç çarpıyor. Talihsiz genç çarpmanın etkisiyle havaya fırlarken araç sürücüsü ise hiç durmadan yoluna devam ediyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.



