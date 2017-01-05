YÖK Başkanı Saraç: Açık Uçlu Soru'da Tedirginliğe Yer Yok

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Lisans Yerleştirme Sınvaları'nda (LYS) 'açık uçlu soru' sorulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Onlarca yıldır beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz lazım. Onu da bu sene çok yumuşak bir geçişle yapacağız. Ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerinin tedirginliğe düşmesine sebep olacak bir durum yok" dedi.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 'Sağlık'ta Şiddet, Hekime Saygı' konulu konferansa katılmak için Samsun'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki heyet, Vali İbrahim Şahin'i ziyaret etti. Valilik şeref defterinin imzalamasının ardından makamda gerçekleşen ziyarette, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, LYS'de 'açık uçlu soru' sorulması hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Saraç, şunları söyledi:



"Öncelikle açık uçlu soru hususunda şuna açıklık getirelim; Bu, öğrencilerimize şimdiye kadarki çalışma stillerini değiştirecekleri radikal bir değişiklik değil. Öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak bir geçiş sürecini bu sene başlatıyoruz. ÖSYM Başkanımızında ifade ettiği gibi tedirginliğe hiç mahal olmayacak şekilde bir tek kelimenin bir rakamsal sonucun kodlanması şeklinde başlanacak. Ama 'aşağıda şu şıklardan birisi' şeklinde olmayacak. Ama onu bulduktan sonra kodlayacaksınız. Tek bir kelime ya da tek bir rakam olarak. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus şu, üzerine dikkat çekmek istediğimiz husus şu; öğrencilerimize çalışma stillerini, usullerini ve usturuplunu değiştirecek radikal bir değişiklik yok. Öğrencilerimiz dün nasıl çalışıyorlar ise bugünde aynı şekilde çalışacaklar. Ama artık onlarca yıldır beklenen açık uçlu soru sorulması sürecine geçmemiz lazım. Onu da bu sene çok yumuşak bir geçişle yapacağız. Ne öğrencilerimizin ne de ebeveynlerinin tedirginliğe düşmesine sebep olacak bir durum yok. YÖK olarak biz, nasıl eğitim sürecinde niteliği yükseltmeye çalışıyor isek bu ölçme ve değerlendirme üniversiteye giriş sınavlarında da nitelikli bilgiyi daha iyi ölçmeye yönelik gelişimlerimizi başlattık ve devamını da sürdüreceğiz diye düşünüyoruz."



Gazetecilerin Samsun'da bulunan ve KHK ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne devredilen Canik Başarı Üniversitesi'nin kamu üniversitesi ya da teknik üniversite mi olarak hizmet vereceği ile ile ilgili de soruları yanıtlayan Prof.Dr. Yekta Saraç, "Samsun güzel bir ilimiz Yüksek öğretimde burada nitelikli bir hizmet veriyor. Buradaki eğitimde nasıl niteliği nasıl daha da ilerletebiliriz, üniversitemizin bizden beklentileri nelerdir bunları müzakere edeceğiz" diye konuştu.



Gerçekleşen ziyarete ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Sinop üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın da katıldı.



- Samsun