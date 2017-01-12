Yoğun Kar Yağışına Dayanamayan Otopark Çöktü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde belediyeye ait kapalı otopark, yoğun kar yağışına dayanamayarak çöktü. Olay mesai bitiminde sonra yaşanması büyük bir faciayı önledi.



Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede iki gündür etkili olan yoğun kar yağışına dayanamayan Şarkikaraağaç Belediyesine ait kapalı otopark, çöktü. Kazada çöken otoparkın altında kalan 10 iş makinesinde maddi zarar meydana geldi. Öte yandan olayın mesai bitiminden sonra yaşanması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Çöken otoparkın altında kalan iş makinelerinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması bekleniyor. - ISPARTA