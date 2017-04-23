Yoğun Bakımda Olan Kızı İçin 27 Gündür Hastane Bahçesinde Yatıp Kalkıyor

Yoğun bakımda olan kızı için 27 gündür hastane bahçesinde yatıp kalkıyor

7 yaşındaki öğrenci kıza servis minibüsü çarptı, 22 metre savruldu, 30 gündür yoğun bakımda

Kızından gelecek güzel bir haber için bir aydır hastane otoparkındaki aracını eve çevirdi



ANTALYA - Fethiye'de servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki Rabia, 30 gündür yaşam mücadelesi veriyor. Talihsiz kızın babası Selami Aksarı ise, günlerdir hastanenin otoparkına çektiği aracının içinde yatıp kalkarak, kızından gelecek güzel bir haber bekliyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 22 Mart Çarşamba günü okuldan evine öğle yemeği için giden Rabia Su Aksarı'ya, evine 50 metre kala ara sokaktan çıktığı ana yoldan gelen servis minibüsü çarptı. Yaklaşık 22 metre uzağa fırlayan Rabia ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan minik kız, günlük yoğun bakımın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

27 gündür kızından gelecek güzel bir haber bekliyor

Minik kıza çarpan servis şoförü polise giderek teslim oldu. İfadesi alınan şoför, daha sonra serbest bırakıldı. Antalya'da 27 gündür yoğun bakımda olan Rabia ise, yaşam mücadelesi veriyor. Minik kızın çiftçi babası Selami Aksarı, bir aydır hastane bahçesine çektiği aracının içerisinde yatıp kalkıyor. Hastanenin refakatçiler için tesis ettiği sosyal tesislerin uzak olduğu gerekçesiyle kendi aracının içerisinde kalıp, kızına yakın olmak isteyen acılı baba, günlerdir kızından gelecek güzel bir haberi bekliyor. Yemeğini, çayını araç içerisinde demleyen Aksarı, bölgedeki servis minibüslerinin azlığından dolayı şoförlerin çocukları okul ve evlerine yetiştirebilmek için aşırı sürat yaptığını kaydetti.

22 metre savruldu

Bir ay önceki kazayı anlatan Baba Selami Aksarı, servis şoförünün aşırı süratli bir şekilde eve gitmekte olan kızına çarptığını söyledi. Aksarı, "Polislerden aldığım bilgiye göre 22 metre savrulduğu söyleniyor. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye sevk ediliyor. 3 gün yatıyor, 72 saati doldurduktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 26 gündür burada da yoğun bakımda yatıyor. Sosyal tesisler yer sağladılar sağ olsunlar ama az daha yakın olmak için arabamda kalıyorum. Zor oluyor ama baba yüreği işte, yapacak bir şey yok. Burada yakın kalmak istiyorum" diye konuştu.

"Ufak bir gülümseme yaptı"

Doktorların belirli aralıklarla kızını görmesi için müsade ettiği Baba Aksarı, son olarak gittiğinde kızını tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Doktorların 'iyiye gidiyor' söylemiyle yüzü gülen acılı baba, mutluluğunu kendisi gibi uzun süredir Antalya'da olup dün itibariyle Fethiye'deki evlerine dönen eşiyle telefonda paylaştı. Kızıyla göz teması sağladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Aksarı, "4-5 gündür gözü açık, iyiye gidiyor diyorlar. Kolunda kırık olduğu için MR çekemiyorlar. Haftaya platinlerin alınıp ve MR çekilip daha detaylı bilgi vereceklerini söylüyorlar. Kızımla göz teması sağladık çok şükür. Ufak tefek gülümseme yaptı, iyiye gidiyoruz" dedi.

"Yetiştiremedikleri için hız yapıyorlar"

Kızını yoğun bakıma aldıran kazayla ilgili konuşmasını sürdüren Aksarı, olaya rağmen servis şoförlerini suçlamadı. Servislere aşırı güzergah yüklendiğini savunan acılı baba, "Kaza anından sonra hep burada olduğumuz için fazla ilgilenemedik. Kaza sonrası teslim olmuş, ifade vermiş. Sonrasında da serbest bırakmışlar. Etrafta dolanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza, tamam servislerimiz olacak haliyle ama bir servise 3 tane yer verilmemesi tarafındayım. Yetiştiremiyor arkadaşlarımız. Bir servis bir bölgeyi çekmeli. Yetiştiremedikleri için hız yapıyorlar" diye konuştu.

(SM-