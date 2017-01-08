Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.



Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, 1 metreyi geçen kar kalınlığı ile özellikle hafta sonları günübirlik tatilcilerin ilgisini çekiyor.



Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, Yıldıztepe'nin kayak severlerin gözdesi haline geldiğini söyledi. Hafta sonu yoğunluğunun beklenilenin üzerinde olduğunu anlatan Yelken, "Kar yağışı çok olsa da bu durum kayakçıları etkilemiyor. Bütün pistlerimiz açık. İnsanlar buradan çok memnun." dedi.



Yıldıztepe'de 2 pist olduğunu ifade eden Yelken, şöyle devam etti:



"Burada acemiler için 4.5 kilometrelik 'yeşil pist' ve profesyoneller için 2.5 kilometrelik 'siyah pist' olmak üzere 2 pist bulunuyor. Acemi pistinden herkes kayabilir. Yeni başlayanlar, usta kayakçılar kayabilir. Türkiye'nin en uzun acemi pisti burada. Acemiler çok rahat bir şekilde burada kayak yapmayı öğrenebilir."



Derya Aydın ise hafta sonu tatili için Ankara'dan geldiğini söyledi.



Ankara'ya çok yakın bir kayak merkezi olduğunu kaydeden Aydın, "Sabah 7.00'de çıkıp, 9.00'da buraya ulaşabiliyoruz. İki saatte geldik, Ankara'ya çok yakın." diye konuştu



Yıldıztepe'nin çok eğlenceli bir yer olduğunu dile getiren Aydın, "Bir kayak merkezinden beklediğiniz her şey var. Kayak yapabilirsiniz, telesiyeje binip doğal güzellikleri izleyebilirsiniz. Hafta sonu tatili için çok güzel bir yer. Yarı yıl tatili için de gelinebilecek en güzel yerlerden biri." diye konuştu.