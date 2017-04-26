Yıldırımlılar Barış Manço Kültür Merkezi'ne Sığmadı

Yıldırım Belediyesi 2016-2017 Kültür Sanat Sezonu'nda konusunda uzman birbirinden ünlü isimleri ilçe sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor. Liderlik, iletişim ve yönetim alanlarında verdiği sayısız konferansla dünyaca üne sahip Ahmet Şerif İzgören, Yıldırımlılarla bir araya geldi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Süpermen Türk Olsaydı' adlı program izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. gerçek hayattan verdiği çarpıcı örneklerle salondakilere girişimcilik konusunda önemli bilgiler aktaran İzgören, kendine has üslubuyla keyifli anlar yaşattı.

ANNE BABALARA UYARILAR

Programda kendi hayatını yaşamayan insanların çocuklarının hayatını yaşadığını belirten Ahmet Şerif İzgören, "Sevgi kültürümüz iyidir, ama zamanla iş, sevmekle aşırı korumayı karıştırmaya gelmiş. Dikkat edin yabancı çocuklara, otelde beş-altı yaşındaki Alman çocuk alır yemeği üstüne döke döke yer. Bizim on yaşındaki Türk çocuğun yemeğini babası alır, anası yedirir, teyzesi de ağzını siler. Çocuk otuz beş yaşına gelir, hala ana, baba, teyze çocuğun peşinde yemek yedireceğiz diye koştururlar. Bu nasıl bir korumacılık, kollamacılıktır. Herhalde Süpermen Türk olsaydı pelerinini annesi bağlardı" diye konuştu. Programında sonunda Yıldırımlıların gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren İzgören, katkılarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'ye teşekkür etti.