Yıldırım, Sincan'da Halka Hitap Etti

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "En başından beri duruşumuz çok net. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Bunun dışında hiçbir şeyi bu millet kabul etmez. Ne federasyonu ne eyaleti ne de bir ayrışmayı asla kabul etmeyiz, buna fırsat vermeyiz. 15 yıldır biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, milletin kardeşliğini güçlendirmek için mücadele veriyoruz." dedi.



Başbakan Yıldırım, Sincan ilçesindeki Lale Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Sincan'ın kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye hep destek verdiğini belirten Yıldırım, ahde vefası için Sincan halkına teşekkürlerini bildirdi.



Başbakan Binali Yıldırım, Sincan'ın 15 Temmuz akşamı tüm Ankara gibi kahramanlık destanı yazdığını, ay yıldızlı bayrağı indirmediğini, ezanları dindirmediğini, ülkeyi alçaklara teslim etmediğini ifade etti.



28 Şubat'ta Sincan'da tankları yürütenlerin, "Demokrasiye balans ayarı verdik." dediklerini anımsatan Yıldırım, "Sincan, pazar günü onlara ayar vermeye hazır mısınız? Darbelerden, vesayetten, muhtıralardan arınmış bir Türkiye için ben de varım diyecek misiniz? 28 Şubat'ta onu yaptılar ama 15 Temmuz'da karşılarında milyonları buldular. Milletin adamı adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı buldular. Bu alçaklara meydanı teslim etmediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En başından beri duruşumuz çok net. Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak. Bunun dışında hiçbir şeyi bu millet kabul etmez. Ne federasyonu ne eyaleti ne de bir ayrışmayı asla kabul etmeyiz, buna fırsat vermeyiz. 15 yıldır biz Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, milletin kardeşliğini güçlendirmek için mücadele veriyoruz. İnşallah 16 Nisan'da sandıklardan 'evet' çıkacak, Türkiye kazanacak."



"O yaptığınız zulümlerin hesabını soracağız"



Ana muhalefet partisinin evlere şenlik olduğunu, kampanya boyunca söylemedikleri yalanın, dolanın kalmadığını anlatan Başbakan Yıldırım, "Kime rastlarsa tehdit ediyor, korkutuyor. Kahvecilerle bir araya geliyor, 'Kahveler kapanacak' diyor. Taksicilerle bir araya geliyor, 'Ruhsatlarınız iptal olacak' diyor. Muhtarlarla bir araya geliyor, 'Aman evet demeyin muhtarlıklar kapatılacak', emlakçılarla bir araya geliyor, 'Mal sahipleri, mülk sahipleri evet demeyin, tapularınız elinizden alınacak' diyor. Kardeşim sen felaket tellalı mısın? Sincan senin dediğin bu yalanlara, dolanlara asla inanmıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Yıldırım, bir yandan 18 maddelik değişikliği millete anlattıklarını, bir taraftan da ana muhalefetin yalan yanlışla milletin kafasını karıştırmasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.



Vatandaşın, anayasaya kim karşı çıkıyorsa, ona bakıp karar vermesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:



"Terör örgütü, Kandil karşı çıkıyor mu? 'Evet çıkarsa biz biteriz.' diyor. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. Kandilinizi söndüreceğiz. O yaptığınız zulümlerin, ölümlerin hesabını soracağız. Başka kim karşı çıkıyor? FETÖ karşı çıkıyor. Almanya'da, içeride dışarıda sürekli propaganda yapıyor. 'Aman hayır verin, hayır verin' diyor. Bu millet pazar günü bunun cevabını verir mi? O zaman siz görürsünüz. Başka kim karşı çıkıyor? Avrupa ülkelerinin bazıları da karşı çıkıyor. Öylesine karşı çıkıyorlar ki terör örgütlerinin orada kampanya yapması için her türlü imkanı sağlıyorlar, Türkiye'den bakanlar, milletvekilleri gidince onlara engel oluyorlar. Atlarıyla, itleriyle insanların üzerine gidip onları yaralıyorlar. Bunlar Türkiye'nin iyiliğini mi istiyor? Hayır. O halde cevabımız evet."



"Bizde kardeşlik var"



Başbakan Yıldırım, geçmişten bu yana Sincan'ın demokrasinin ve özgürlüğün ne demek olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.



Pazar günü bir seçim yapmayacaklarını, Türkiye'nin geleceğine karar vereceklerini anlatan Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı:



"Gençlerimizin, torunlarımızın geleceğine karar veriyoruz. Türkiye darbelerle, muhtıralarla, cuntalarla yaşamaya devam mı edecek, yoksa milletin iktidarıyla yoluna devam mı edecek? Millerin iktidarıyla sürekli istikrarla yolumuza devam edeceğiz, inşallah. Kardeşlerim şunu aklınızdan çıkarmayın. Pazar günü ülkemizin geleceği için en iyi tercihi yapacaksınız. Bazı kendini bilmezler 'Bakın ha evet verirseniz, nasıl düşmanı İzmir'den denize döktük, sizi de dökeriz' dediler. Onları biz denize dökmeyiz. Bizde kin yok. Bizde intikam yok. Bizde kardeşlik var. Biz ancak bunu diyenleri sandığa gömeriz, sandığa."



Başbakan Yıldırım, halk oylamasından "Evet" çıktığında sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde ay yıldızlı bayrağın daha da nazlı dalgalanacağını ifade etti.



"Evet"te güçlü Türkiye, kardeşlik, büyük ekonomi ve süratli kalkınma olduğunu, "Hayır"da ise Türkiye'nin darbelerle, vesayetlerle, terörle boğuşmaya devam etmesi, enerjisini boş işlerle tüketmesi olduğunu belirten Yıldırım, 15 Temmuz'da alçaklara, teröristlere geçit vermeyen Türk milletinin, pazar günü de Türkiye'nin kalkınmasını, ilerlemesini durdurmaya çalışanlara geçit vermeyeceğini anlattı.



"Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz"



"Bu bir seçim değil." diyen Yıldırım, seçimlerde AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, BBP'ye, Saadet Partisi'ne gönül verenlerin partilerine oy verebildiğini kaydetti.



Başbakan Yıldırım, "Pazar günü bir seçim yok. Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz. Onun için gönlünüzde hangi parti olursa olsun mutlaka Türkiye'nin geleceği için 'Ben de varım' deyin, 'evet' oylarınızla sandığı dolduralım." dedi.



Sincan'a 500 yataklı yeni bir hastane yapılacağını açıklayan Yıldırım, Sincan-Batıkent metro hattının yapıldığını hatırlatarak, ilçede bulunan banliyö tren hatlarının yenileneceğini ve söz konusu hatların Yenikent'e kadar uzatılacağını bildirdi.



Başbakan Yıldırım, Sincan Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının büyük bir spor kompleksini Sincan'a kazandıracağını, 16 Nisan'dan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Sincan'da da yatırımların daha hızlı yapılacağını ifade etti.



Yıldırım, konuşmasını tamamlamasının ardından, Sincan esnafını ziyaret etti.