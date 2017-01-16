Yıldırım Paylaşıyor

Yıldırım Belediyesi, dayanışma ve paylaşımı esas alan sosyal projeleriyle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. İnsan odaklı hizmet anlayışı kapsamında özellikle ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi, hayata geçirdiği 'Yıldırım Sosyal Kart' uygulamasıyla binlerce ailenin yüzünü güldürdü. Şubat 2016 itibariyle hayata geçirilen uygulama kapsamında 14 bin 604 aileye anlaşmalı market zincirlerinde geçerli olan 'Yıldırım Sosyal Kart' teslim edilerek destek sağlandı. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı kart ile alışverişte dilediği gıda ürünü alabiliyor. Yine 2016 yılında 2 bin 283 kişiye giysi yardımı yapılırken, 112 adet de soba dağıtıldı.

'KARDEŞLİK DUYGUMUZ PEKİŞİYOR'

Öncelikli hedeflerinden birisinin Yıldırım'ı dayanışma, paylaşma ve kardeşlik şehri haline getirmek olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Millet olarak bizi güçlü kılan en önemli hasletlerimiz, dayanışma ve paylaşma duygularımızdır. Bizler 'komşusu aç iken tok uyuyan bizden değildir' şiarını ilke edinen bir itikadın mirasçılarıyız. Dolayısıyla tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de en önemli kısasımız; ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz" dedi.

'500 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına Yıldırım Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2016 yılında önemli bir başarıya imza attığını aktaran Başkan Edebali, "Sosyal çalışmalarımızla gıdadan giysiye, kırtasiyeden çorba dağıtımına, tekerlekli sandalye yardımından iftar ve sahur yemeklerine, aşure ikramından Paylaşım Atölyesi'ne 497 bin 715 insanımıza ulaştık. Yardımlarımızı sadece Yıldırım'la da sınırlı tutmadık. İnsanlık dramının yaşandığı Suriye, kardeş şehrimiz Batman'ın Sason ilçesi başta olmak üzere, farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine de ulaştık. Bu veriler, 'Dayanışma Şehri Yıldırım' hedefimize giden yolda önemli bir mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Bu başarı Yıldırımlıların ortak çalışmasının ürünüdür. Hemşerilerimiz, 444 16 02 numaralı Yıldırım Çağrı Merkezi'mizden bize ulaşıp bu paylaşım zincirine dahil olabilir, mutlu ve huzurlu Yıldırım'a katkı sunabilirler" ifadelerini kullandı.