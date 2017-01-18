Yılan Balığı, Yüzleri Güldürdü

Enez ilçesinde lagün göllerinde bol miktarda çıkan yılan balığı balıkçıların yüzünü güldürdü.Balıkçı Hasan Yılmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enezli balıkçıların bu mevsim bol miktarda yılan balığı avladığını söyledi.Yılan balığının lezzetli olduğunu belirten Yılmazoğlu, günlük 10, 15 kilo civarında yılan balığı yakaladıklarını kaydetti.Balıkçı Hüseyin Yamanlar da yılan balığının hem tatlı hem de tuzlu suda yaşadığını söyledi.İlçeye gezmeye gelen turistlerin, yılan balığını severek tükettiğini anlatan Yamanlar, yılan balığının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.