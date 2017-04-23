Yetim Çocukların Bayram Sevinci

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, 23 Nisan coşkusunu kimsesiz çocuklarla kutladı.



Dernek üyeleri, Belediye Sosyal Tesisleri sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklar, Kütahya'daki mülteci olarak yaşayan çocuklar ve şehirdeki yetim çocukları çocuk bayramında yalnız bırakmadı. Dernek yetkilileri, 23 Nisan coşkusunu çocuklar birlikte yaşadı.



Etkinliğe 300'e yakın çocuğun katıldığını belirten Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Hep birlikte onlara destek olmak durumundayız. Her türlü ihtiyaçları karşılanan kimsesiz çocuklarımız ile bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz" dedi.



Dernek üyeleri çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak neşeli dakikalar geçirdi.



Etkilik sonunda kesilen yaş pasta çocuklara ikram edilip, hediyeler takdim edildi. - KÜTAHYA