Yetik Kadri Mert ve Selen Kocabaş'la İş Dünyasında Başarının Sırları
Öğrencilerimizin, iş hayatına daha profesyonel adımlar atması amacıyla İKÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi'nin organizasyonu ve İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi'nin ortaklığıyla Türkiye'nin başarılı iş adamlarını ve kadınlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz.
Öğrencilerimizin, iş hayatına daha profesyonel adımlar atması amacıyla İKÜ Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi'nin organizasyonu ve İş Geliştirme, Endüstriyel ve Sektörel İlişkiler Birimi'nin ortaklığıyla Türkiye'nin başarılı iş adamlarını ve kadınlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz.
Üçüncü programımızın konukları iş dünyasındaki başarılarıyla tanıdığımız STFA Grup CEO'su Yetik Kadri MERT ve Telecom Executive & Consultant Selen KOCABAŞ
Yetik Kadri MERT'in ve Selen KOCABAŞ'ın profesyonel kariyerlerinin önemli noktalarını, iş hayatına dair incelikleri ve iş hayatında başarının yollarını paylaşacağı bu programda öğrencilerimiz kariyer basamaklarını daha iyi öğrenme fırsatı bulacak.
İş hayatını profesyonellerinden dinlemek ve kariyer yolunda kendilerine yeni ufuklar açmak isteyen öğrencilerimizi ve tüm ilgilileri programımıza bekliyoruz.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : Akıngüç Oditoryum ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : D-100 Yan Yol Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Yetik Kadri Mert ve Selen Kocabaş'la İş Dünyasında Başarının Sırları
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
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