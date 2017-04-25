Yeşim Ustaoğlu Filmleri Avusturya'da

AVUSTURYA'nın en büyük film festivallerinden Crossing Europe'un bu yılki retrospektif konuğu yönetmen Yeşim Ustaoğlu oldu. Bugün başlayan festivalde Ustaoğlu'nun son filmi "Tereddüt" açılış filmi olarak gösterilirken, "Güneşe Yolculuk", "Bulutları Beklerken", "Pandora'nın Kutusu" ve "Araf" gibi ödüllü filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.



Avusturya'nın en büyük film festivallerinden biri olan ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleşecek Crossing Europe, retrospektif bölümünü Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Yeşim Ustaoğlu'na ayırdı. Avusturya'nın Linz kentinde bugün başlayan ve 30 Nisan'a kadar sürecek festivalde, Ustaoğlu'nun 5 filmi Avusturyalı sinemaseverlerle buluşacak.



Crossing Europe'un retrospektif bölümünde, Berlin'de En İyi Avrupa Filmi Ödülü ve Barış Ödülü, İstanbul Film Festivali'nde de En İyi Film, En İyi Yönetmen, FIPRESCI Ödülü ve Seyirci Ödülü'nü kazanmış "Güneşe Yolculuk" (1999), Haifa'da En İyi Film seçilmiş 2004 yapımı "Bulutları Beklerken", San Sebastian Film Festivali'nde En İyi Film ve En İyi Kadın Oyuncubaşta olmak üzere ulusal ve uluslararası pek çok festivalden ödül alan "Pandora'nın Kutusu" (2008), Abu Dhabi, Split Mediterranean film festivallerinde "En İyi Film", Moskova, Tokyo, Pune festivallerinden de "En İyi Kadın Oyuncu" dallarında ödülleri toplamış "Araf" ve en son İstanbul Film Festivali'nde Ustaoğlu'na En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Ecem Uzun) ve En İyi Müzik ödüllerini getirmiş "Tereddüt", gösterilecek. "Tereddüt" ayrıca, bu akşam festivalin açılış filmi olarak Avusturya prömiyerini yapacak. Yeşim Ustaoğlu ayrıca festival kapsamında özel bir söyleşiye katılacak.



- İstanbul