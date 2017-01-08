Yeşilgiresun Belediyespor Kulüp Başkanı Kerim Aksu;

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 84-79 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor, rakibinin de hayallerini yıktı.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Yeşilgiresun Belediyespor, kendi evinde TOFAŞ'ı 84-79 yenerek Türkiye Kupası'na katılmak için önemli bir avantaj yakaladı.



Yeşilgiresun Belediyespor ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, sponsorsuz, inançla, birlik ve beraberlikle başarı sağladıklarını ve bu büyük başarı için tüm oyuncuları, teknik ekibi ve bu iste büyük emeği gecen yönetim kurulundaki arkadaşlarını kutladığını söyledi.



TOFAŞ'ı kendi sahalarında yenerek puan cetvelinde bulundukları yerin tesadüf olmadığını kanıtladıklarına Belirten Aksu, "Yeşilgiresun Belediyespor Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yeni bir heyecan ve model kazandırmıştır. Kısıtlı bütçemizle teknik kadromuzun ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın oluşturduğu proje takımı, Türk basketbolunun geleceğine önemli katkı sağlayacaktır. Biz gençlere güvendik. Genç kadromuz kendilerine verilen şansı çok iyi değerlendirdi. İnanıyorum ki ilk yarı sonunda ilk sekize kalıp Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz" dedi.



Giresun'da basketbola olan ilginin ve sevginin en büyük güç olduğunu ifade eden Aksu,"Maçlarımızı binlerce coşkulu taraftarın desteği altında oynuyoruz. Belki maddi olarak küçük bir bütçeye sahibiz. Ancak, taraftarımızın basketbol sevgisi, teknik kadromuzun, sporcularımızın ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın özverili çalışmaları en büyük gücümüzdür. Yeşilgiresun Belediyespor, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bundan sonra da konuşulmaya devam edecektir. Başarının mimarlarını tekrar kutluyorum"şeklinde konuştu. - GİRESUN