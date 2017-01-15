Yeşilgiresun Belediyespor Başkan Vekili Güneş Açıklaması

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 22 Ocak Pazar günü Banvit'e konuk olacak Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, rakiplerini yenerek ligin ilk devresini galibiyetin verdiği moralle tamamlamak istediklerini söyledi.



Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Banvit maçı hazırlıklarını Giresun'da gerçekleştirdikleri çalışmalarla sürdürdüklerini belirtti.



Zorlu maç öncesi lige verilen All-Star etkinlikleri arasının Banvit maçına daha iyi hazırlanmaları açısından büyük avantaj olduğunu ifade eden Güneş, "14. haftada evimizde oynadığımız TOFAŞ maçını kazanarak ilk yarının bitimine bir maç kala devreyi play-off potasında tamamlamayı garantilemiştik. İlk yarının son haftasında deplasmanda Banvit'e konuk olacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz." dedi.



Zor bir maçın kendilerini beklediğini kaydeden Güneş, "Rakibimiz bu ligin en iyi ekiplerinden biri. Kolay olmayacak ama kazanmak için parkeye çıkacağız. Banvit karşısında son topa kadar mücadele ederek kazanıp, devre arasına galibiyetin verdiği moralle girmek istiyoruz." diye konuştu.



Güneş, ligin ikinci yarısı için yönetim kurulu olarak gerekli tüm planlamaları hızla yaptıklarını da sözlerine ekledi.