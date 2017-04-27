Yeni Spor Salonu 2018'de Hazır Olacak

Uşak Belediye Başkanı Cahan, Kent Park Projesi kapsamında inşa edilen yeni spor salonun 2018 yılında tamamlanacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uşak Belediye Başkanı Cahan, yapımı devam eden yeni spor salonunda Muratbey Uşakspor Başantrenörü Ozan Bulkaz ve kulüp yöneticileri ile incelemelerde bulundu.



Yeni spor salonunun basketbol maçları için daha elverişli olacağını belirten Cahan, şunları kaydetti:



"Kent Park Projesi ilimize sadece yeni bir meydan kazandırmakla kalmayacak yeni spor tesisleri kazandıracak. Şu anda kullanımda olan Atatürk Spor Salonu önümüzdeki günlerde yıkımı yapılacak, yerine yeni bir spor salonu yapıyoruz. Yeni spor salonu her bakımdan mevcut olana göre daha kullanışlı ve dayanıklı olacak. 2018 yılında Uşaklı gençler ve sporseverler yeni salonda büyük coşkuları yaşayacak ve burada ilimizi uzun vadede temsil edecek olan genç sporcularımız da yetişecek."



Cahan, yeni spor salonunun, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Uşak'ı temsil eden Muratbey Uşakspor'a katkı sağlayacağını dele getirerek, "Halen kullanılmakta olan spor salonu, ulusal ve uluslararası çapta yapılacak olan müsabakalar için uygun olmadığı için üniversitemizin spor salonu kullanılıyor. Yeni salon bittiğinde, takımımız maç ve antrenmanlarını burada yapabilecek. Üniversitemizdeki salonun yükü de belli ölçüde hafiflemiş olacak." ifadelerini kulandı.



Muratbey Uşak Başantrenörü Ozan Bulkaz ise yeni spor salonun yapılmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu.



"İlimizde böyle bir tesisin yapılıyor olması gerçekten gurur verici. Yeni salonda nice zaferler kazanarak genç sporcularımızı burada yetiştireceğiz. Yeni tesisler her zaman başarıyı da getirir zaten. Böyle bir projeyi şehrimize kazandıran devletimize ve belediyemize teşekkür ediyorum. Bu salonda nice zaferler kazanarak şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."