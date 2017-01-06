Darende'de yeni kimlik kartı başvuruları başladı.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve ülke genelinde uygulamaya konulan "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" ile yeni kimlik kartlarının 3 yıl sürecek dağıtımına yılın ilk günlerinden itibaren Darende'de de başlandı.



Kaymakam Ali Türk, Nüfus Müdürlüğüne gelerek yeni kimlik başvurusunda bulundu.



Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından çipli kimlik kartlarının yeni yıl itibarıyla verilmeye başlandığını söyledi.



3 yıl içerisinde vatandaşların kimliklerini yenilemeleri gerektiğini belirten Türk, "Yeni kimlik kartı ile vatandaşlarımız, kamu hizmetlerine güvenli bir şekilde elektronik ortamda kolay erişim sağlayacak. Böylelikle vatandaşlar, gerek kamu gerekse özel teşebbüs hizmetlerinden daha hızlı bir şekilde yararlanacak." dedi.



Darende Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Hüseyin Sinan da başvuru işlemleri hakkında bilgi vererek, 3 yıl içerisinde 15 yaş üstü vatandaşların tamamının çipli karta geçirilmiş olacağını ifade etti.