Yeni Kimlik Kartı Başvuruları

Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen, nüfus cüzdanının yerini alacak çipli kimlik kartlarına başvuruda bulundu.



Vali Memiş, Belediye Başkanı Çimen ile birlikte İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, müracaatları alınmaya başlanan yeni kimlik kartları ile ilgili bilgi aldı.



Çipli kimlik kartı müracaatını gerçekleştiren Vali Memiş, burada yaptığı açıklamada, 2017 yılı itibariyle yeni kimlik kartı müracaatlarının İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe Müdürlükleri marifetiyle alınmaya başlandığını söyledi.



Memiş, yeni kimlik kartlarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yeni kimlik kartının içerisinde bir çip var. Bütün bilgilerimizin muhafaza edildiği teknolojik bir ürün. İleride ehliyet yerine de geçecek. Şimdilik pasaport yerine geçmiyor. Rengi de artık mavi ve pembe şeklinde değil standart tek tip rengi var. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük ve önemli bir hizmet."



Yeni kimlik kartlarının ileride suç ile mücadelede de önemli olacağına işaret eden Memiş, "İleride suç ile mücadelede ve suçların önlemesinde, suç işlendikten sonra da faillerin yakalanmasında çok önemli olacak bu sistem. Herkesin kayıt altına alınmış olması çok önemli. 16 liralık bir bedeli var. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda cezası 32 lira. 2 ile 3 gün içerisinde pasaport gibi adrese teslim ediliyor."



Çimen de yeni çipli kimlik kartı hizmetinin çok önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.



Yeni kimlik kartı projesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çimen, şöyle devam etti:



"Hayırlı bir hizmet. Eski nüfus cüzdanlarımız cüzdanımıza sığmıyordu. Şu anda gerçekten çok güzel oldu. Ehliyetlerimiz ve pasaportlarımızda bu şekilde olacak. Her gittiğimiz yerde, havaalanlarında, sağlık müdürlüklerinde, hastanelerde, tapuda önümüze çıkacak. İşlerimiz kolaylaşacak. Herkes bu sistemin içerisinde olacak."