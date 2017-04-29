Yeni KHK ile Diyanet İşleri'nden İhraç Edilenlerin Listesi
Resmi Gazete'de yayımlanan 689 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 201 personel ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen personellerin isim isim listesi yayımlandı.
Resmi Gazete'de iki yeni KHK yayımlandı. Yayımlanan 689 KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 201 personel ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ihraç edilen personellerin listesi yayınlandı.
İŞTE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ: