Yeni Ibiza'ya Tasarım Ödülü

CARMEDYA.COM – Dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan Red Dot, 1954 yılından bu yana kalite ve inovasyonu uluslararası ölçekte değerlendiriyor. Ürün Tasarımı kategorisi ise Red Dot Yarışması'nın en önemli dalı kabul ediliyor. 2017 Red Dot Yarışması'nda, SEAT'ın Ibiza modelinin beşinci nesli olan Yeni Ibiza "En İyi Ürün Tasarımı" ödülüne layık görüldü.



Yeni Ibiza, ilk bakışta ikonik bir görüntüye sahip olan Full LED farlarıyla dikkat çekiyor. "X" şeklindeki ön tasarımı ise otomobile dinamizm katıyor.



1984 yılında ilk kez satışa sunulan Ibiza, 5 nesildir SEAT'ın Barselona'daki merkezi Martorell'de tasarlanıyor. SEAT'ın tarihindeki en köklü model olan Ibiza, bugüne dek satılan 5,4 milyon otomobille markanın en çok satan modeli.



Otomobildeki tüm gösterge sistemleri ve vites kolu mümkün olan en yüksek konumda yer alıyor. Otomobilde araç içi LED ambiyans aydınlatmasına ek olarak 8 inçlik dokunmatik ekran ve Full Link bağlantı sistemi gibi gelişmiş teknolojileri içeren çeşitli kişiselleştirme imkanları da bulunuyor.



Yeni Ibiza Türkiye'de, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren satışa sunulacak.