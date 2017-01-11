Yeni Hayata Bir Hamle" Projesinin İlk Sınıfı Açıldı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda düzenlenen "Yeni Hayata Bir Hamle" projesinin ilk satranç sınıfı açıldı.



Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki Ankara Çocuk Eğitim Merkezi'nde faaliyete geçen satranç sınıfının açılışına, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım katıldı.



TSF Başkanı Tulay, geçen yıl Eylül ayında tohumlarını ektikleri işbirliğinin ilk fidanlarını Sincan'da vereceğini belirterek, "Satranç hayatı derinden etkileyen bir spor. Bakış açısını etkileyen, başarıya köprü kuran bir spor. Bu sporun ışığıyla hükümlü tutuklu çocuklarımıza yeni ve aydınlık bir hayat için alternatif sunmayı hedefliyoruz. Bu sınıflarda yapacakları doğru hamleler onları hayatına yeni bir nefes, yeni bir umut olacak." dedi.



Federasyon olarak, çocukların, satrancın büyülü zeka ve bilgelik dolu serüveniyle tanışması, satranç oynamanın bir hayat tarzı olması için çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tulay, "Satrançla hayatına dokunduğumuz çocuklarımız bugün kıvanç duyduğumuz başarı hikayeleri yazıyorlar. Ben inanıyorum ki bu projeden de Türkiye'yi, Avrupa ve dünya şampiyonluklarıyla temsil edecek sporcular yetişecek. Proje ile geleceğin teminatı çocuklarımızın yeni bir gelecek hedefi kazanabileceklerine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni Hayata Bir Hamle Projesi ile çocukların enerjilerini bu yeni alana aktararak, kötü alışkanlıklardan uzak kalacağını vurgulayan Tulay, "Mental açıdan da zenginleşecek çocuklarımızın, dışarı çıktıklarında toplumla entegrasyonu kolaylaşacak. Analitik düşünme yetisini edinen, hamlelerinin getiri ve götürülerini öngörebilen çocuklarımız bu sayede kendi içsel yolculuklarına çıkacak, psikolojik gelişimlerini ve bakış açılarını besleyecek değerlendirmeler yapabilecekler." diye konuştu.



Akkuş: "Çok önemli aşamalar kaydedildi"



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş da, 2005 yılından bu yana satranca destek verdiklerini dile getirdi. Senar, "Ülkelerin geleceğinde sosyal ekonomik ve kültürel başarıların, genç nesillerin eğitimi çok büyük önem taşıyor. Biz de İş Bankası olarak sosyal sorumluluk projelerimizin odağına çocukları aldık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Bu işbirliği kapsamında 2 bine yakın çocuk ve gencin barındığı 30 kurumda satranç sınıfları açılacağını belirten Akkuş, şöyle devam etti:



"11 yıllık işbirliğimiz süresince çok önemli aşamalar kaydedildi. 2005 yılında 30 bin olan lisanslı sporcu sayısı bu yıl 730 bine ulaşmış durumda. Antrenör sayıları 2 binlerden 80 binlerin üzerine çıktı. Turnuva ve kulüp sayılarında benzer kayda değer artışlar var. Bugün itibariyle çocuklarımızın 15 dünya şampiyonluğu 47 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Bunlar elbette çok önemli sevindirici gelişmeler ama bunların ötesinde biz İş Bankası olarak, satrancın,çocukların zihinsel ve kişisel gelişimine olan olumlu katkısını önemsiyoruz. Satranç analitik düşünme yeteneği kazandıran, disiplinli ve sistemli olmayı öğreten, kazanmanın yanında kaybetmekle de tanıştıran bir spor dalı. Satrançta maçlarını kaybeden çocuklarımız çok kısa zamanda bunun yarattığı olumsuz etkinin üstesinden gelerek yollarına devam ediyorlar ve sonuçta başarıya ulaşıyorlar."



Akkuş, "Ceza infaz kurumlarındaki çocuklarımızın da satranca ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen bu proje ile umuyoruz ki, onların arasından da ileride ülkemizi satrançta başarıyla temsil edecek sporcular çıkacak ve hepimizi gururlandıracak." diyerek sözlerini tamamladı.



Yıldırım: "Çocuklarımızın büyük başarı göstereceğinden eminim"



Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise dünyada gelişen infaz sistemlerini yakından takip ettiklerini belirterek, hükümlü ve tutukluların kişisel gelişimleri için spordan, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar farklı konulardaki projeleri değerlendirdiklerini söyledi.



Yıldırım, "Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin özel durumlarını dikkate alarak bilimsel bir çalışma çerçevesinde topluma yararlı olmalarını sağlamak, sosyal hayat ile bağlarını sağlamlaştırmak. Bilim ışığında, üniversitelerin ışığında, psikososyal programlar eşliğinde cezaevlerindeki çocuklara örgün eğitim de dahil, eğitimlerine devam etme imkanı veriyoruz." dedi.



Türkiye Satranç Federasyonu ile imzalanan protokolün, en önemli altyapıyı oluşturduğunu kaydeden Yıldırım, "Projenin sponsoru olan İş Bankası'nın da desteğiyle lojistik imkanların sağlanması, ilgi ve farkındalığın arttırılması konularında federasyonumuz ile birlikte hareket ediyoruz. Cezaevlerindeki çocuklarımızın satranç sporunda büyük başarı göstereceğinden eminim." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Tulay, Akkuş ve Yıldırım, satranç sınıfında çocuklarla satranç oynadı.



Proje kapsamında belirlenen 30 Ceza İnfaz Kurumunda, 40 satranç sınıfı açılacak. Sınıflarda satranç takımları, satranç eğitim panoları ve taşları ile satranç sporuna ilişkin kaynak kitaplar yer alacak. Sınıfların yanı sıra bahçelerde "Bahçe Satrancı" kurulması ve çocukların açık havada da satranç oynayabilmesi planlanırken, kurumlardaki 62 personele TSF tarafından antrenörlük eğitimleri verilecek.