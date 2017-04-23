Yemen'deki Olaylar

Yemen'in güneyinde yer alan Aden vilayetinin Hadid Dağı çevresinde medyana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askerinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hadid Dağı çevresinde bulunan silah deposunda meydana gelen patlamada 10'dan fazla Yemen askerinin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı belirtildi.



Patlamanın sebebine ilişkin bilgi verilmedi.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'deki ilerleyişini durdurmak amacıyla, 26 Mart 2015'te "Kararlılık Fırtınası" adı verilen hava harekatı başlatmıştı. Harekatın başlamasından 2 gün sonra Hadid Dağı çevresinde meydana gelen patlamalarda onlarca kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.