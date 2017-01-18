Yemen'deki Olaylar

Yemen'de hükümet birliklerinin Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarına yönelik Şebve ile El-Beyda illerinde düzenlediği operasyonlar kapsamında 44 silahlı militanın öldüğü bildirildi.



Ordu birliklerine bağlı enformasyon merkezinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabında yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Şebve iline bağlı Beyhan ilçesinde Husiler ve Salih yanlıları arasında yaşanan çatışmada 38 silahlı militanın öldüğü belirtildi.



Açıklamada, ordu birliklerinin dün Beyhan'da düzenlediği şiddetli çatışmalarda Husiler ile Salih yanlılarına ait 6 askeri birliğin imha edildiği duyuruldu.



Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, hükümete bağlı Halk Direniş Güçlerinin (HDG) El-Beyda iline bağlı El-Karışiyya ile Zi Naim ilçelerinde düzenlediği iki operasyonda ise 6 silahlı militan öldü.



Yemen ordusu, geçen yıl aralık ayında Şebve'ye bağlı Beyhan ve Useylan ilçelerini Husilerden geri almak için askeri operasyon başlatmıştı. Ülkede, 17 ilçeden oluşan Şebve'nin Beyhan ile Useylan'ın bazı bölgeleri dışında tamamının hükümet birliklerinin denetimi altında olduğu ifade ediliyor.