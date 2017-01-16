Yemen'deki Olaylar

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkedeki krizin çözümü için Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu yol haritasıyla ilgili düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi.



Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, Hadi, bugün Aden'e gelen BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Hadi, Ahmed'le yaptığı görüşmede, "Hükümetin yol haritasıyla ilgili yaptığı ve Ahmed'in Aralık'ta Aden'e gerçekleştirdiği ziyarette kendisine sunduğu değerlendirme, barış sürecinin rayına oturmasında temel seçenektir. Bunda bir değişiklik söz konusu değil." dedi.



Yemen halkının, BM 2216 sayılı kararı, Körfez girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar üzerinde barışın tesis edilmesini istediğini aktaran Abdurabbu Mansur Hadi, diyalog ve barış sürecinde Husilerin kabule yanaşmaz tavırlarına rağmen halkın menfaati uğruna esnek davrandığını belirtti.



İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ise Hadi ile hükümetin, farklı illerde kamu çalışanlarına maaşlarını ödeyerek gösterdiği çabayı takdirle karşıladığını ifade etti.



Ahmed, uluslararası toplumun BM 2216 sayılı kararı, Körfez girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlar doğrultusunda barışın tesisini istediğini kaydetti.



Hadi, geçen aralık ayında Ahmed'e, BM'nin barış planıyla ilgili değerlendirmelerini resmi olarak sunmuştu.