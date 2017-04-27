Yemen'de Patlama: 2 Ölü

Yemen'de devriye gezen Suudi Koalisyon güçlerine ait askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti.



Suudi İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü, yaptığı açıklamada bugün 2 subayın hayatını kaybettiğini bildirdi. Sözcü, Jazan bölgesinde devriye gezen askeri aracın geçişi sırasında mayının patlaması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Mayınlı bölgede araştırmaların başladığı aktarıldı. - SANA