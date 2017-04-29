Yemen'de El-Kaide Saldırısı

Yemen'in Lahic kentindeki bir kontrol noktasının El-Kaide militanları tarafından hedef alınması sonucu 1 askerin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Yemen'de El-Kaide Saldırısı

Yemen'in Lahic kentindeki bir kontrol noktasının El-Kaide militanları tarafından hedef alınması sonucu 1 askerin öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Lahic'in kuzeyindeki Yafi ilçesinde kontrol noktasına El-Kaide militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Muhammed Abdullah Ömer isimli bir asker yaşamını yitirdi, 8 asker yaralandı.

Yemen'deki meşru yönetimin elinde bulunan Lahic kentinde sık sık güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenleniyor.

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