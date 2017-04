Yemen'de El-Kaide Operasyonu

Yemen'in Şebva ve Marib vilayetlerinde ABD'ye ait olduğu tahmin edilen insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda terör örgütü El-Kaide mensubu 6 kişinin öldüğü bildirildi.



Yemen'deki Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, El-Kaide unsurlarının kullandığı bir aracın Marib'in Atran bölgesinde bulunan El-Hami beldesinde İHA ile vurulması sonucu 4 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, Marib'teki bu saldırıdan birkaç saat sonra Şebva vilayetinde de benzer şekilde bir aracın vurulması neticesinde Salih Talib el-Avlaki ve Said Mehdi Bakadir isimli 2 El-Kaide militanının öldüğü kaydedildi.



ABD, son haftalarda Şebva, Ebyen ve Beyda kentlerindeki El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.



Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, bu ayın başında yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana Yemen'de Arap Yarımadası El-Kaidesi'ne ait hedeflere çoğunlukla insansız hava araçları ile toplam 70 hava saldırısı düzenlediklerini belirtmişti.