Yemen Cumhurbaşkanı Hadi Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile bir araya geldi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Kral Selman, Cidde kentindeki Es-Selam Sarayı'nda Hadi'yi kabul etti.



Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Yemen, Suudi Arabistan ve koalisyon güçleri arasındaki ortak işbirliği ve koordinasyon meselesinin ele alındığı kaydedildi.



Selman, Yemen'in güvenlik ve istikrarının, ülkesinin stratejik derinliği ve komşu ülke olması dolayısıyla Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarından ayrı tutulamaz bir parça olduğunu ifade etti.



Ülkesinin Yemen'e ve Cumhurbaşkanı Hadi'nin temsil ettiği anayasal meşruiyete desteğini vurgulayan Selman, uğruna kurbanların verildiği beklenti ve hedeflerin gerçekleşmesi için iki kardeş ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.



Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de Kral Selman'ın Yemen'e ve meşruiyete verdiği destekten övgüyle söz ederek Suudi Arabistan'ın, Yemen halkının hafızasına kazındığını dile getirdi.