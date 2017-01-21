Yelken: Bodto Tirhandil Kış Trofesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Tirhandil Kış Trofesi'nin ilk gün yarışları tamamlandı.



Era Yelken Kulübü tarafından, BODTO'nun destekleriyle düzenlenen ve 4 ayaktan oluşan yarışların 1. ayağında ilk gün mücadelesi sona erdi.



Her ayağı iki günden oluşan yarışa, 14 teknede 100'e yakın sporcu katıldı. Bodrum açıklarında başlayan yarışlarda yer alan ekipler, 14 millik şamandıra rotada mücadele etti.



İlk gün yarışlarında "Gargantua" adlı teknenin ekibi birinci oldu. "Aganta" isimli yaklaşık 8 metrelik yelkenli tekne de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman su alarak yan yattı.



Yarış komitesi başkanı Erdem Ağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu organizasyonun ilk kez düzenlendiğini belirtti.



Ağan "4 ayaktan oluşan bir seri olacak. Bu yarışı düzenlediğimiz için çok mutluyuz. Birçok arkadaşımız şehir dışında olduğu için yarışa hazırlanamadı. Şubat ayında 2. ayak yarışlarına 20 teknenin katılımını bekliyoruz." dedi.



Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı organizasyon, 18-19 Şubat'ta ikinci ayak yarışlarıyla devam edecek.



Dördüncü ayağın tamamlanmasının ardından ise ödül töreni düzenlenecek.