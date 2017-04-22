Yeğitek Genel Müdürü Tırnakçı, Sason'da

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Sason ilçesinde idareci ve öğretmenlerle bir araya geldi.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ile Sason'a gelen Tırnakçı, ilçe girişinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Yar, Şube Müdürleri Aziz Mama ve Muhittin Atalay ile eğitimciler tarafından karşılandı.



Sason Kaymakam Ökkeş Beyaz'ın da iştirak ettiği kahvaltı programının ardından Tırnakçı, Yunus Emre Ortaokulu Konferans Salonu'nda idareci ve öğretmenlerle söyleşi gerçekleştirdi.





Tırnakçı, Türkiye'nin eğitim düzeni, eğitimde gelinen nokta ve yapılacak yeni değişimlere ilişkin bilgilendirmede bulundu.