Yazıhan'da Bilgilendirme Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ilçelerde eğitim ve bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar çiftçilere 700 binin üzerinde ücretsiz meyve fidanı dağıtan, hibe ve kredilerden çiftçilerin yararlanması için 200'e yakın proje hazırlayan, tarım ve hayvancılık konularında çiftçilere rehberlik ve yönlendirme hizmeti yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Yazıhan ilçesinde muhtar ve çiftçilerle bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk'ün konuşmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının kuruluş ve işleyiş yapısı hakkında bilgiler verildi.



Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı muhtarların karşılaştıkları sorun ve çözüm konuları için izlenecek yolları anlatırken, ayrıca muhtarlardan gelen soruları yanıtladı.



Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hilmi Öksüztepe ise tarım ve hayvancılıkla ilgili eğitim, yayım ve sorunların tespiti, çözüm yollarını belirleme, hibe veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlama, tarımsal kalkınma kooperatif kurulumu ve kırsal kalkınma faaliyet ve çalışmalarını anlattı.



Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, tarımsal desteklemeler, hububat hastalık ve zararlıları, sulama ve ilaçlama, toprak analizi ve toprak analizine uygun gübreleme, ürün deseni çeşitlendirme ve çeşitli tarımsal konularla ilgili sorular cevaplandırıldı.