Yazar Ural, Karapınar'da Öğrencilerle Buluştu
Yazar Yalvaç Ural, Karapınar Belediyesi ile Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Vizyon 2023 Kitapla Yeşeren Karapınar Projesi" kapsamsında ilk öğretim öğrencileriyle buluştu.
Yazar Yalvaç Ural, Karapınar Belediyesi ile Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Vizyon 2023 Kitapla Yeşeren Karapınar Projesi" kapsamsında ilk öğretim öğrencileriyle buluştu.
Yazar Ural, TOKİ Yavuz Selim Ortaokulu ve Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşarak anılarını anlattı.
Öğrencilere bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Ural, "Okudukça insanın ufku genişliyor. Düşünme kabiliyeti artıyor. İnternette oyunlara geçireceğiniz boş vakit yerine kitap okuyun." dedi.
Ural, konuşmasının ardından öğrencilere kitaplarını imzaladı.
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