Yazar Beki İkala Erikli cinayetinde sanığın annesi tanık olarak dinlendi

Sanık Sinem Koç'un annesi: "Kızım ben şeytanım Allah ile konuşuyorum diyordu"



İSTANBUL - "Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde öldüren Sinem Koç'un tanık olarak dinlenen annesi, "Kızım cinayetten önceki son 3 ayda, 'Ben şeytanım, enerjiyim ben, insanların düşüncelerini okuyorum, Allah ile konuşuyorum' diyordu" şeklinde ifade verdi.

"Melekler ile yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli'yi 16 Aralık 2016'da tarihinde ofisinin önünde vurduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen tutuklu sanık Sinem Koç'un yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sinem Koç, cezaevinden getirilirken, maktül Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve ağabeyi Davit Çukran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada sanık Sinem Koç'un eski erkek arkadaşları Metin Gönençler ve Önder Ocak ile Koç'un annesi Pervin Asmas tanık olarak dinlendi.

İlk olarak dinlenen tanık Metin Gönençler, olayı Koç'un annesinden öğrendiğini belirterek, "Sinem ile 3 sene önce tanıştık, aramızda bir yakınlık vardı. Olaydan 1 yıl kadar önce bana bir restoran açmak istediğini söyledi. Esenyurt'ta Sinem'in imzaladığı senetlerle bir fast-food restoranı açtık. Kirayı ben ödüyordum. Sinem burayı işletemedi, maddi olarak beni zarara sokuyordu. Sonra restoranı devretti. Yaklaşık 2-3 ay sonra da bu olay yaşanmış. Bana 'Beynim yok, bana bir şey olacak, tomografimi çektirin' diyordu. Bir kitap okuduğunu ve etkilendiğini söylüyordu. Ara ara kendisine para veriyordum" dedi.

"Sinem'i gördüğümde çökmüştü"

Tanık Önder Ocak da olayı medyadan öğrendiğini, olaydan 1 gün önce Koç'un kendisinden para istediğini söyledi. Evlenmeden önceki süreçte görüştüğü Koç ile evlendikten sonra irtibatını kestiğini kaydeden tanık Ocak, "Sonradan öğrendiğim kadarıyla Sinem ile görüştüğümüz gün cinayet günüymüş. Saçlarını kesmişti, zayıflamış, çökmüştü. Bir yerde görüştük, benden Bin 500 TL istemişti. Kendisine Bin TL para verdim. Buluşmamızdan iki gün sonra televizyon izlerken Sinem'i gördüm. Meğer buluştuğumuz gün cinayeti işlemiş" diye konuştu.

"Kızım düşen tüyler gördüğünü söylüyordu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne Pervin Asmas ise sağlık sorunları olduğunu, kızının da son zamanlarda akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Ölenin ailesine başsağlığı diliyorum. Ben Didim'de yaşıyorum. Kızım cinayetten önceki son 3 ayda, 'Ben şeytanım, enerjiyim ben, ermişim, insanların düşüncelerini okuyorum, Allah ile konuşuyorum' diyordu. Düşen tüyler gördüğünü söylüyordu. Hatta beynim yok, beynimi yuttum, melek oldum diyordu. Yemek yemiyordu, uyumuyordu. Olaydan 15 gün önce benim ilaçlarımı içip intihara teşebbüs etmişti" dedi.

"Kızım kendine de bana da vuruyordu"

"Kızım o kitabı okumamalıydı" diyen anne Asmas, "Kitabı yazan kadın yüzünden öyle olduğunu söylüyordu. Kendine vuruyordu. Bana da çok sinirlenince şiddet uygulamaya başlamıştı. Karanlıkta uyuyamıyordu. Sorunlu bir evliliğim vardı, yıllar önce boşanmıştım. Eşim beni dövüyordu, alkolikti, kızımı da sokağa atardı. Kızımın evli erkek arkadaşı varmış, kendisi çalışmaz arkadaşının verdiği paralarla hayatını idame ettirirdi. Evimizde tabanca yoktu. Eski eşimden kalma tabanca falan da yoktu. Kızım tedavi edilsin" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Koç'un tutukluluk halinin devamına, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenmesine hükmetti. Sanığın babası Turan Koç'un tanık olarak dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Sinem Koç'un "tasarlayarak kasten öldürme" ve "2463 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Koç, annesinin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine Küçükçekmece'deki evinde yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, gözlem altına alınmıştı.