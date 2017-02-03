AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Yayladağı Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
Yeşildal, belediye binasında bulunan toplantı salonundaki programda, anayasa değişikliğine ilişkin Nisan ayında yapılması planlanan referandum süreci için çalışmalara başladıklarını kaydetti.
Ülkenin geleceği, Türkiye'nin bütünlüğü için sandıklardan 'evet' oyu çıkaracaklarını belirten Yeşildal, tüm katılımcılara teşekkür etti.
Yeşildal, konuşmasının ardından semt pazarındaki esnafa ziyarette bulundu.
Yeşildal'a ziyaretinde, AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Okay da eşlik etti.
Yayladağı'na Ziyaret
AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Yayladağı Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.
AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Yayladağı Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı.