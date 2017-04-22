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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne zam gelmiş
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne zam gelmiş

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantılı yol ücretleri şubat ayında yüzde 23 artırıldığı ortaya çıktı. Zam, İBB'nin Karayolları'na yazdığı yazı ile öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne zam gelmiş

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarına zam geldi. Zammın nedeni dolar fiyatındaki artış. 3. Köprü ve bağlantı yollarındaki artış yüzde 23'ü buldu. En kısa mesade olan 600 metrelik yol için alınan ücret 65 kuruştan 80 kuruşa çıktı.

NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları'na bir yazı yazarak 600 metrelik İSTOÇ bağlantı yollarına yerleştirilen gişelerin kaldırılmasını istedi. Yazıya yanıt beklenirken, ücret artışı haberi geldi.

3. Köprü ve yol ücretleri dolara endeksli. Önceden İSTOÇ-TEM sapağından giren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek Çamlık Gişeleri'nden çıkan otomobil 37 lira ödüyordu. Şimdi ise 45 liraya çıktı. Yetkililer ise bu artışın şubat ayından bu yana geçerli olduğunu söyledi.

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