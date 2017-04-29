Yatırımcı Rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,041207 1,63 Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,031410 1,54 HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,416681 1,51 Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon 0,014740 1,43 Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu 0,569228 1,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,100045 0,32 Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu 1,123362 0,31 Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu 1,194298 0,26 Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu 1,032671 0,20 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,121067 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017398 3,54 HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) 0,033252 3,42 Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,053789 3,36 Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.) 0,018386 3,29 Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF 32,724720 3,12 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değişken Fon 54,397962 2,20 İş Portföy Resan Değişken Özel Fon 1,188934 1,90 Meksa portföy Birinci Değişken Fon 0,070995 1,88 Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon 13,745907 1,75 Halk Portföy Karma Fon 54,552202 1,62 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) 1,105534 2,21 Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) 15,627533 2,14 Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,952914 1,82 İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) 0,031555 1,45 Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) 0,025205 1,44 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu 3,718067 0,21 Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,026739 0,21 İş Portföy Para Piyasası Fonu 173,543830 0,21 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,188461 0,21 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,013981 0,21 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 347,603538 -2,48 İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu 0,036511 -2,08 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu 3,665582 -1,80 Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,058155 -1,72 TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,178592 -1,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,014056 -3,81 Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,010408 -3,72 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,010735 -3,14 HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu 0,018724 -1,56 Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu 0,033524 -1,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF) 0,015689 -1,55 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu 1,107047 -0,73 İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon) 0,043737 -0,68 Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF) 0,091164 -0,57 İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.) 0,026854 -0,56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon 0,190869 -1,92 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon 0,042987 -1,65 Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon 1,258654 -0,72 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F. 0,025962 -0,26 Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon 0,819725 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,020570 -3,25 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,035538 -3,10 Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu 1,173732 -2,60 Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu 0,012945 -2,05 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,225576 -1,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Finans Portföy Gümüş BYF 13,290227 -6,74 Finans Portföy Altın BYF 13,327129 -3,79 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 135,612283 -3,62 Fiba Portföy Altın F. 0,013025 -3,57 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,021882 -3,37

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