Yatırımcı Rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,041207
|1,63
|Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,031410
|1,54
|HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
|0,416681
|1,51
|Yapı Kredi Port. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fon
|0,014740
|1,43
|Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu
|0,569228
|1,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Deniz Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,100045
|0,32
|Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu
|1,123362
|0,31
|Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu
|1,194298
|0,26
|Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,032671
|0,20
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,121067
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,017398
|3,54
|HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.)
|0,033252
|3,42
|Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,053789
|3,36
|Yapı Kredi Port. BİST Tem. 25 En.Hi.Se.F.(H.S.Y.F.)
|0,018386
|3,29
|Finans Portföy Dow Jones İst. 20 H. Sen. Yoğ. BYF
|32,724720
|3,12
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değişken Fon
|54,397962
|2,20
|İş Portföy Resan Değişken Özel Fon
|1,188934
|1,90
|Meksa portföy Birinci Değişken Fon
|0,070995
|1,88
|Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon
|13,745907
|1,75
|Halk Portföy Karma Fon
|54,552202
|1,62
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.)
|1,105534
|2,21
|Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon)
|15,627533
|2,14
|Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,952914
|1,82
|İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.)
|0,031555
|1,45
|Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.)
|0,025205
|1,44
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
|3,718067
|0,21
|Vakıf Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,026739
|0,21
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|173,543830
|0,21
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,188461
|0,21
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|0,013981
|0,21
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|347,603538
|-2,48
|İş Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
|0,036511
|-2,08
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araçları(Döviz) Özel Fonu
|3,665582
|-1,80
|Azimut PYŞ Eurobond Borçlanma Araçları Fonu
|0,058155
|-1,72
|TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,178592
|-1,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014056
|-3,81
|Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010408
|-3,72
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,010735
|-3,14
|HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018724
|-1,56
|Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu
|0,033524
|-1,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap.Por. Yön. His. Sen. F(HSYF)
|0,015689
|-1,55
|Actus Portföy Hisse Senedi Fonu
|1,107047
|-0,73
|İş Portföy BIST Tek.A.S.E.H.S.Fon(His.Sen.Yoğ.Fon)
|0,043737
|-0,68
|Strateji Portföy İkinci Hisse Sen. Fon (HSYF)
|0,091164
|-0,57
|İstanbul Portföy Hisse Sen. Fonu (H. Y. F.)
|0,026854
|-0,56
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon
|0,190869
|-1,92
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değişken Özel Fon
|0,042987
|-1,65
|Azimut PYŞ İA Değişken Özel Fon
|1,258654
|-0,72
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özl. F.
|0,025962
|-0,26
|Yapı Kredi Portföy PY Birinci Değişken Özel Fon
|0,819725
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,020570
|-3,25
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035538
|-3,10
|Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu
|1,173732
|-2,60
|Qinvest Portföy Kira Sertifikası Kat. (Döviz) Fonu
|0,012945
|-2,05
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,225576
|-1,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Finans Portföy Gümüş BYF
|13,290227
|-6,74
|Finans Portföy Altın BYF
|13,327129
|-3,79
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|135,612283
|-3,62
|Fiba Portföy Altın F.
|0,013025
|-3,57
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,021882
|-3,37
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
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